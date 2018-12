Sindicatos aconselham os profissionais de saúde a cancelar consultas sempre que o sistema informático apresentar falhas, o que, segundo a FNAM, tem acontecido com frequência.

Os sindicatos estão a aconselhar os médicos a cancelar consultas sempre que o sistema informático apresentar falhas, o que, segundo a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), tem acontecido com frequência. "Não dispondo o profissional das ferramentas indispensáveis que lhe permitam fazer o diagnóstico ou determinar a terapêutica adequada, podendo daí resultar um risco acrescido de erro médico, com claro prejuízo para o utente e para o próprio profissional, deve o médico remarcar a consulta (…)", alertou em comunicado a FNAM.

"Tratando-se de falha informática que impeça a consulta do processo prévio do doente, existe um considerável aumento do risco profissional, na medida em que potencia a ocorrência de situações de erro médico", explicou ainda a federação.

Já o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) tinha, no inicio de Dezembro, feito a mesma recomendação. Não deverão ser realizadas consultas médicas perante falha do sistema informático ou impossibilidade de registo informático", referiu o sindicato em comunicado.

Esta quinta-feira, de acordo com o Público, haverá uma reunião entre a federação e o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), entidade responsável pela gestão do sistema informático do Serviço Nacional de Saúde. Em causa está a "frequência" com que o sistema informático que ajuda os médicos está a falhar.