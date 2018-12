Nunca houve tantas demissões de equipas médicas em hospitais. Foram mais de 100, fora as que nem são noticiadas. Os pré-avisos de greve registados este ano junto da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Púbico foram 13. No fim de contas, há faltas de todos os ingredientes: médicos, enfermeiros e material.A SÁBADO falou com uma enfermeira e com um doentes e fez o retrato do estado do Serviço Nacional de Saúde.

