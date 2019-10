Uma mulher, de 73 anos, atacou o marido, de 74, à machadada esta quarta-feira em Salvaterra de Magos, distrito de Santarém.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher ainda se encontra no local do crime, na habitação do casal. A vítima foi encontrada dentro de casa com um golpe de machado na cabeça.Após chegar ao local, o INEM procedeu a manobras de reanimação. O homem foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, onde se encontra internado em estado crítico.Ao, uma vizinha do casal disse que a suspeita falou de um cenário de assalto violento e não admitiu ser a responsável do crime.Os bombeiros, a GNR e a PJ foram mobilizadas para o local e encontram-se a fazer diligências. O alerta foi dado cerca das 08h30.Em atualização