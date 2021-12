Idosa de 96 anos morre em despiste de ambulância em Arcos de Valdevez

As mais lidas

Uma idosa de 96 anos morreu na madrugada deste domingo na sequência do despiste de uma ambulância dos bombeiros onde seguia, no IC28, em Távora, Arcos de Valdevez.







Os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo faziam o transporte da idosa do hospital até casa da doente, em Vila Verde, quando se deu o acidente. Dois operacionais dos bombeiros ficaram feridos, um está em estado grave. Os dois foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.A GNR tomou conta da ocorrência.