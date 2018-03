Relacionado Futebolista do Farense gravemente agredido em bar

O suspeito de esfaquear o jogador conhecido como Tavinho, de 24 anos, já foi identificado. Fonte da GNR indica que o caso passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).O jogador do Farense ficou com ferimentos graves depois de ter sido esfaqueado no pescoço, hoje de madrugada, numa zona de bares em Vilamoura, no concelho de Loulé.Horas antes de ter sido esfaqueado com uma arma branca, Octávio Alexandre Leal Barros tinha jogado contra o Olhanense no jogo que qualificou o Farense para o 'playoff' de subida à II Liga de futebol.O crime aconteceu às 05:15 no Largo do Cinema, em Vilamoura (distrito de Faro), tendo estado no local elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da PJ.Contactada pela Lusa, fonte do gabinete de comunicação do clube remeteu esclarecimentos para mais tarde.O jogador é natural de Almancil (concelho de Loulé) e joga como avançado no Farense pela segunda época consecutiva.