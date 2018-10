O dirigente socialista Hugo Pires requereu à subcomissão de ética um parecer sobre a compatibilidade entre os seus interesses empresariais e o exercício da presidência do grupo de trabalho parlamentar para o sector da habitação.

O dirigente socialista Hugo Pires requereu à subcomissão de ética um parecer sobre a compatibilidade entre os seus interesses empresariais e o exercício da presidência do grupo de trabalho parlamentar para o sector da habitação.



Esta iniciativa de Hugo Pires, deputado eleito por Braga e também secretário nacional do PS para a Organização, foi transmitida aos jornalistas pelo líder da bancada socialista, Carlos César.



Segundo a edição online do DN, o deputado Hugo Pires tem 50% de uma imobiliária, é proprietário e gerente de uma empresa de arquitetura, engenharia e construção que declara, entre as suas atividades, o alojamento turístico.



"O senhor deputado Hugo Pires solicitou à subcomissão de Ética que esclareça se há ou não alguma incompatibilidade. Se houver [incompatibilidade], substituiremos o deputado na coordenação. Se não houver, ele fará o seu trabalho com a proficiência que lhe conhecemos", declarou Carlos César.



Hugo Pires substituiu a deputada independente socialista Helena Roseta na presidência deste grupo de trabalho parlamentar destinado a preparar uma reforma global na legislação sobre o mercado da habitação.



Perante esta questão sobre a eventual incompatibilidade de Hugo Pires no exercício da presidência do grupo de trabalho parlamentar sobre habitação, o líder da bancada socialista começou por observar que "todo o país tem interesses no alojamento local, ou favoráveis, ou desfavoráveis".



"Eu, pessoalmente, não serie impedido de discutir o ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) por ter um carro a diesel. Em todo o caso, se se entrar nesse clima de intensidade quanto aos interesses de cada um, então a conduta a adoptar é aquela que adotou, solicitando à subcomissão de Ética que esclareça de há ou não alguma incompatibilidade", acrescentou.