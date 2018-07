A contratação daqueles profissionais representa um encargo anual de cerca de 1,2 milhões de euros.

O Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães foi autorizado pelos ministérios da Saúde e das Finanças a contratar 63 novos profissionais para fazer face à transição para as 35 horas de trabalho, anunciou esta terça-feira aquela instituição.



Segundo adianta aquela unidade de saúde, a contratação daqueles profissionais representa um encargo anual de cerca de 1,2 milhões de euros.



"Acresce que o hospital obteve também autorização para substituir os colaboradores que se encontram ausentes, por variadas razões, há mais de quatro meses, assim como aqueles que, por qualquer motivo, como por exemplo aposentação, cessaram o contrato de trabalho", lê-se.



No texto, o Hospital de Guimarães explica que o seu conselho de administração "em articulação com o Serviço de Gestão de Recursos Humanos e com as chefias dos serviços, preparou esta medida/alteração identificando as suas implicações".



Entre várias diligências, aponta o hospital, "identificou, nomeadamente, as necessidades de contratação de profissionais para colmatar a redução do número de horas de trabalho com a passagem das 40 horas para as 35 horas semanais", tendo por isso "adaptado serviços e horários".



O hospital garante ainda que "está a acompanhar continuamente as indicações da tutela sobre esta matéria, no sentido de que esta alteração seja realizada de forma tranquila, mantendo os critérios de qualidade e segurança, pelos quais pauta a sua actividade, no atendimento e prestação de cuidados aos cidadãos".