Hospital de Gaia conta com mais 50 profissionais de todas as áreas clínicas

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) recebeu, numa sessão de acolhimento e integração, 50 profissionais de todas as áreas clínicas que vão permitir "melhorar a capacidade de resposta" daquela unidade hospitalar, foi hoje anunciado.Em comunicado, o CHVNGE explica que o Conselho de Administração, representado na sessão pelas "palavras" de Rui Guimarães, pretende que os 50 profissionais, que integram agora a equipa clínica do CHVNGE, trabalhem "diariamente para promover a melhoria contínua dos cuidados de saúde", mas também "antecipem as dificuldades"."Este reforço irá permitir ao CHVNGE melhorar a sua capacidade de resposta", afirma aquela unidade hospitalar, acrescentando que, em janeiro está prevista a receção de "mais 54 médicos" ao abrigo do concurso nacional, publicado na passada semana, em Diário da República.Em termos de recursos humanos, a unidade hospitalar contratou 219 profissionais de saúde durante 2018 (26 médicos, 110 enfermeiros , 17 técnicos superiores de diagnóstico e 66 assistentes técnicos, assistentes operacionais e técnicos superiores) e 47 no primeiro semestre de 2019 (seis médicos, 22 enfermeiros, três técnicos superiores de diagnóstico e 20 assistentes técnicos, assistentes operacionais ou técnicos superiores), explicava, em julho, o CHVNGE numa nota enviada à Lusa.Além deste reforço de profissionais de saúde, o CHVNGE adiantava à data que ia investir 3,1 milhões de euros em equipamentos médico-cirúrgicos até ao final do ano.