O Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, aumentou em 12 camas a capacidade de internamento covid-19, mas já transferiu cinco doentes para Portimão, disse hoje à Lusa uma fonte daquela unidade local de Saúde.O hospital, que pertence à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), conta, agora, com 58 camas de enfermaria para doentes infetados com covid-19, mantendo as mesmas oito de cuidados intensivos (UCI).Anda assim, continua com ocupação plena e a necessitar de articular os internamentos com outros hospitais do Sul do país.Nesse sentido, cinco doentes foram já transferidos para o hospital de campanha montado este mês no pavilhão multiusos Arena de Portimão, que tem atualmente capacidade para 100 camas.O aumento de capacidade da unidade de covid-19 do Hospital de Beja é, no entanto, feito à custa da "adaptação de espaços e serviços" da própria unidade, explicou a mesma fonte.A capacidade da enfermaria covid-19 do hospital tem vindo a ser gradualmente aumentada, desde 08 de janeiro, dia em que foram adicionadas mais quatro camas de nível III na UCI e seis camas de enfermaria às 24 então existentes.Até à última terça-feira, tinham sido adicionadas mais 16 camas na enfermaria, aumentando a sua capacidade para 46 doentes, o que não impediu que voltassem a ficar todas ocupadas, justificando o novo aumento, de 12, hoje concretizado.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.058.226 mortos resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.