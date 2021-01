Autarcas de Évora pedem mais pessoal de saúde e cuidadores para lares

Os presidentes de câmara do distrito de Évora apelaram hoje ao "reforço possível" do pessoal para as unidades de saúde e de cuidadores para lares e outras estruturas, devido ao agravamento da pandemia de covid-19 na região.

O apelo dos 14 autarcas alentejanos foi feito, em comunicado enviado à agência Lusa, após a mais recente reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).

Segundo a CIMAC, os membros deste órgão pedem ao Governo "o reforço possível" do pessoal de saúde para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), Saúde Pública e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) e de "cuidadores que possam apoiar os lares e outras estruturas residenciais".

"O principal problema de resposta à pandemia é a falta de pessoal qualificado a vários níveis e em diversos setores", mas "a situação é particularmente crítica na área da saúde e na área social", alertaram.

Já os municípios são incentivados pelos autarcas a "ceder pessoal técnico adequado" para dar "algum apoio" à Autoridade de Saúde Pública, nomeadamente "em tarefas de acompanhamentos e rastreios junto da população".

Outro dos apelos é dirigido a ambos, ao Governo e aos municípios, para que continuem a "reforçar o apoio aos bombeiros voluntários, às instituições afetadas pela pandemia e às populações".

No comunicado, a CIMAC realçou que o Alentejo Central passou "de 96 novos casos diários em média", a 03 de janeiro, "para 174", no passado domingo, e "de 99 óbitos para 181", no mesmo período, com "o alastramento de surtos (16) em lares", em que ficaram infetados "mais de 600 utentes e trabalhadores".

O agravamento da pandemia no território é visível também na "sobrecarga de doentes covid-19 e não covid-19 no HESE, que atende o Alentejo Central e outras sub-regiões do Alentejo", tendo sido registados, na segunda-feira, "79 internados" com a doença, "dos quais 13 em cuidados intensivos", pode ler-se no comunicado.

Os autarcas do Alentejo Central realçaram a existência de "um grande número de doentes na Estrutura de Acolhimento de Retaguarda (EAR) do Alentejo Central e nas Zonas de Acolhimento Concelhio (ZCAP)", assim como as "dificuldades operacionais de várias corporações de bombeiros voluntários".

"É previsível o agravamento da pandemia nos próximos dias, esperando-se algum desagravamento em fevereiro", acrescentaram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.058.226 mortos resultantes de mais de 96,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.465 pessoas dos 581.605 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.