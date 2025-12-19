Sábado – Pense por si

Portugal

Hospital Amadora-Sintra abre Inquérito interno a alegado abuso sexual de doente internada

Lusa 13:36
As mais lidas

PJ anunciou na quinta-feira a detenção de um homem de 35 anos por suspeita do crime de abuso sexual de uma mulher de 42 anos - que sofre de "psicopatologia grave" - num hospital.

A ULS Amadora-Sintra abriu um inquérito interno ao caso divulgado pela Polícia Judiciária de um alegado abuso sexual de uma utente no Hospital Fernando Fonseca, envolvendo dois internados, anunciou esta sexta-feira a instituição.

Hospital Amadora-Sintra
Hospital Amadora-Sintra Sérgio Lemos

"Foi de imediato aberto um processo de inquérito interno para apuramento dos factos e adotadas as medidas clínicas necessárias para assegurar a proteção, a segurança e o acompanhamento dos utentes envolvidos, respeitando os princípios da boa prática clínica, da dignidade humana, da confidencialidade e com respeito pela reserva dos dados pessoais e clínicos", anunciou a ULS em comunicado.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou na quinta-feira a detenção de um homem de 35 anos por suspeita do crime de abuso sexual de uma mulher de 42 anos - que sofre de "psicopatologia grave, que lhe confere estado de incapacidade" - num hospital onde estavam internados.

No comunicado divulgado hoje, a Unidade Local de Saúde de Amadora-Sintra confirma "a ocorrência de um eventual incidente envolvendo dois utentes internados numa enfermaria do Hospital Fernando Fonseca, na madrugada de 17 de dezembro".

Sublinha ainda que, atendendo à natureza do incidente reportado, a situação foi prontamente comunicada às autoridades competentes, nomeadamente à Polícia Judiciária e ao Instituto Nacional de Medicina Legal, encontrando-se o processo investigatório a decorrer nos termos legais aplicáveis.

A ULS Amadora-Sintra refere que tem colaborado e continuará a colaborar integralmente com as entidades responsáveis pela investigação e reafirma o seu compromisso com "a segurança dos utentes, o cumprimento rigoroso das obrigações legais e a melhoria contínua dos procedimentos".

Segundo a PJ, o suspeito, que se encontrava em internamento social, aproveitou-se da condição da vítima e sujeito-a "a práticas sexuais".

A unidade hospitalar contactou diretamente a Polícia Judiciária, que após averiguações deteve o suspeito "na mesma data em que os factos ocorreram".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crime Crime lei e justiça Maus-tratos Polícia Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca Sintra
Investigação
Opinião Ver mais
Leonor Caldeira
Leonor Caldeira
No país emerso

Por que sou mandatária de Jorge Pinto

Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

Cinco para a meia-noite

Com a velocidade a que os acontecimentos se sucedem, a UE não pode continuar a adiar escolhas difíceis sobre o seu futuro. A hora dos pró-europeus é agora: ainda estão em maioria e 74% da população europeia acredita que a adesão dos seus países à UE os beneficiou.

Menu shortcuts

Hospital Amadora-Sintra abre Inquérito interno a alegado abuso sexual de doente internada