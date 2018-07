Homem morto a tiro após desentendimento em festa em Cabeceiras de Basto

O alerta foi dado às 06:43 e a vítima é um homem de 34 anos, cujo óbito foi declarado no local.

Um homem foi morto a tiro este domingo de madrugada em Arco de Baúlhe, Cabeceiras de Basto, após um desentendimento com outro indivíduo no final de uma festa, encontrando-se o autor do disparo ainda a monte, segundo fonte policial.



O alerta foi dado às 06:43 e a vítima é um homem de 34 anos, cujo óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães.



Segundo adiantou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Braga da GNR, o homicídio ocorreu na rua do Arco no final da Festa Branca, na sequência de um desentendimento entre os dois envolvidos, que "eram da mesma freguesia, pelo que provavelmente seriam conhecidos".



"O suspeito abandonou o local e foi buscar a arma", explicou a GNR, tendo então regressado e disparado sobre a vítima.



Segundo a fonte, o homicida abandonou de seguida o local numa viatura, que entretanto "já foi localizada", mas segundo as últimas informações disponíveis ainda não foi capturado.



"A situação entretanto passou para a Polícia Judiciária" de Braga, acrescentou.