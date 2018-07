Duas mulheres morreram, na sequência de duas quedas em cascatas na Serra do Gerês.

Duas mulheres morreram hoje, na sequência de duas quedas em cascatas na Serra do Gerês, na freguesia de Vilar da Veiga, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouros.



No caso da primeira vítima, uma mulher de 38 anos, o alerta foi dado às 15h28. Quando os bombeiros chegaram ao local "a vítima foi encontrada já sem vida nas Cascatas do Arado", acrescentou a mesma fonte.



Meia hora mais tarde, cerca das 16h05, foi dado um novo alerta sobre outra vítima mortal, "uma mulher de 22 anos, que se encontrava também já sem vida, nas cascatas do Taiti", disse a fonte.



Em ambos os locais, estiveram vários meios do INEM, incluindo um helicóptero, psicólogos e militares do Posto da GNR da Vila do Gerês.