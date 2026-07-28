Homem invade linha e leva 700 pessoas a serem retiradas do Metro na estação de Chelas. Linha Vermelha está cortada

Circulação no metro foi inicialmente interrompida devido a uma rutura numa conduta de água. Depois, um passageiro forçou as portas, saiu do comboio e começou a caminhar na linha.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A circulação da linha vermelha do Metro de Lisboa está interrompida desde as 17h22 devido a uma rutura numa conduta de água. Após a paralisação inicial (que se verificou apenas entre Chelas e o Aeroporto), um homem forçou as portas e saiu de um comboio e começou a caminhar nos carris, sendo seguido por outros, entre as estações dos Olivais e Cabo Ruivo, apurou o CM junto de fontes policiais e do Metro. Por esse facto, foram parados todos os comboios da linha. Numa das composições, junto à estação de Chelas, cerca de 700 pessoas foram retiradas através do túnel após alguns passageiros se terem sentido mal devido ao calor.

Uma fonte do Metro explicou ao CM que tudo teve origem na rutura de uma conduta de água da EPAL que "provocou uma acumulação significativa de água no túnel da Linha Vermelha, junto à estação da Encarnação, obrigando à interrupção da circulação no troço entre Chelas e Aeroporto". "Apesar do funcionamento do sistema de bombagem existente nos túneis, não foi possível manter a circulação neste troço em condições de segurança", acrescenta.

Aflitas com essa interrupção e com os largos minutos presos num comboio imobilizado no túnel, várias pessoas perderam a paciência e outras sentiram-se mal. "Um cliente forçou a abertura de uma porta e saiu do comboio sem indicação para o fazer, tendo sido seguido por outros clientes. Perante a presença de pessoas na via, e por razões de segurança, o Metropolitano de Lisboa procedeu ao corte de energia, o que obrigou à interrupção temporária da circulação em toda a Linha Vermelha. Os restantes passageiros que se encontravam dentro do comboio foram, entretanto, evacuados com o apoio dos agentes do ML em total segurança", descreve a empresa.

A circulação acabou por, após uma vistoria, ser retomada entre São Sebastião e Chelas, mantendo-se interrompida entre Chelas e Aeroporto.

No local estiveram o piquete da EPAL e as equipas do Metropolitano de Lisboa. De acordo com a informação transmitida pela EPAL, a reparação da conduta será realizada durante esta noite.

Relatos que chegaram à redação do Correio da Manhã dão conta de que que passageiros tiveram de "forçar as portas para poderem respirar".

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa e a PSP foram mobilizados para o local. A PSP identificou o passageiro que inicialmente saiu do comboio para a linha, mas o Metro não terá desejado procedimento criminal.

?? Linha Vermelha (19:12): circulação interrompida entre Aeroporto e Chelas devido a anomalia na estação. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) July 28, 2026