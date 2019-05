10:03

Hortênsio Coxi controlado a conduzir com taxa-crime de 2,26 g/l.

Hortênsio Coxi, o homem de 31 anos que a 4 de fevereiro foi fotografado ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Bairro da Jamaica, Seixal, foi preso esta quinta-feira pela PSP na Amora, a conduzir com taxa-crime de álcool no sangue (2,26 g/l).



