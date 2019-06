De acordo com a polícia, o homem terá desferido com uma arma branca um golpe profundo na vítima que ficou "em estado muito grave e necessitada de internamento hospitalar urgente".



Já o alegado agressor está em prisão preventiva.



Entretanto, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, a Guarda Nacional Republicana registou um morto, vítima de um acidente rodoviário.



Em apenas 12 horas, os acidentes nas estradas provocaram ainda um ferido grave e outros 12 feridos ligeiros.



As várias operações de fiscalização de trânsito levadas a cabo pela GNR culminaram com a detenção de 41 pessoas: 33 por conduzirem alcoolizados, quatro por conduzirem sem carta, uma pessoa por tráfico de droga e outra por posse de arma.



Durante aquelas 12 horas foram ainda apreendidas 52 doses de haxixe e detetadas 876 infrações, na sua maioria relacionadas com excesso de velocidade, condução sob o efeito de álcool e falta de inspeção periódica dos automóveis.

Um homem de 47 anos foi detido por fortes indícios de tentativa de homicídio da companheira no concelho de Cascais, revelou hoje a Policia Judiciária, que trabalhou neste caso em parceria com a GNR.O crime ocorreu na passada terça-feira, no interior da residência da vítima, "na sequência de altercação verbal, seguida de confrontos físicos entre a mesma e o detido", refere o gabinete de imprensa da PJ.