Um homem de 42 anos foi esta segunda-feira detido pela GNR, em Ponte Lima, após perseguição automóvel por suspeita de extorsão, por alegadamente ter exigido a outro homem 12.250 euros para não revelar os dados pessoais da vítima.



Contactada hoje pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo informou que "a extorsão se arrastava há dois meses, sendo que inicialmente o suspeito exigia quantias pequenas em dinheiro".



"O último montante, de quatro mil euros, levou a vítima a apresentar queixa na GNR", adiantou.



A detenção ocorreu hoje, "cerca das 10:00, em flagrante delito, quando o suspeito recebia o dinheiro".



Segundo a fonte da GNR, "o homem pôs-se em fuga, tendo sido disparado um tiro de advertência para que parasse a viatura em que seguia, o que veio a acontecer".



"Até agora, o suspeito tinha extorquido 8.250 euros à vítima. Com o montante que se preparava hoje para extorquir seriam 12.250 euros", especificou a fonte.



Os dois homens residem em Ponte de Lima, desconhecendo-se se existem relações entre si.



O suspeito está detido no posto da GNR e vai ser presente, na terça-feira, pelas 10:00, a tribunal para primeiro interrogatório judicial.