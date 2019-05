Carlos Inácio Pinto, o empresário de Vila Nova de Gaia que tentou matar a mulher em Vigo, Espanha, foi condenado a onze anos e quatro meses de cadeia.





O tribunal de Pontevedra deu como provado que Eliza Pinto, de 29 anos, foi atacada com um maço de calceteiro em maio de 2016. As magistradas do Tribunal de Pontevedra acrescentam que a vítima foi atacada de surpresa e que não teve forma de se defender.

Carlos Inácio está preso em Espanha.