O Tribunal Judicial de Braga começou esta segunda-feira a julgar um professor de Educação Física acusado de abuso sexual de uma aluna de 14 anos, mas o arguido não compareceu à audiência, alegando doença.



O julgamento decorre à porta fechada, mas fonte judicial disse à Lusa que o tribunal, anuindo a um requerimento do Ministério Público (MP), começou a ouvir as testemunhas de acusação.



A primeira testemunha ouvida foi o pai da vítima, que é assistente no processo.



O arguido, com mais de 30 anos de serviço, era diretor de turma da vítima.



Está acusado, pelo MP, de abuso sexual de menor dependente, de trato sucessivo.



Segundo o MP, aproveitou-se da posição que ocupava para abusar da aluna, vulnerável devido à idade.



O alerta para os alegados abusos foi dado por colegas da vítima, face ao teor das mensagens que leram no telemóvel dela.



Uma conversa mantida entre professor e aluna através do 'chat' da rede social Facebook também fez soar os alarmes.



O caso foi comunicado à direção da escola e foi aberto um processo disciplinar, que culminou com o despedimento do professor.



Um despedimento que o professor já contestou, através de uma ação que interpôs no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.



Os alegados abusos terão ocorrido em inícios de 2017, tendo o professor, numa das ocasiões, e segundo a acusação, levado a aluna até um escritório, onde consumou o crime.



O pai da aluna constituiu-se assistente no processo e pede uma indemnização de 50 mil euros.



Até agora, o arguido optou sempre por não prestar declarações.