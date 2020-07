Homem de 68 anos morre em acidente com trator agrícola em Pinhel

Um homem de 68 anos morreu hoje na sequência do capotamento de um trator agrícola no concelho de Pinhel, no distrito da Guarda, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da proteção civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 08:45, num terreno agrícola da Quinta da Nogueira Verde, na área da Freguesia de Freixedas, no concelho de Pinhel.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pinhel, Luís Pereira, referiu à Lusa que a vítima mortal estava a utilizar "uma máquina para sulfatar acoplada ao trator e capotou quando estava a passar de um terreno para o outro".

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Comando Territorial da GNR da Guarda.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos cinco veículos e 13 elementos dos Bombeiros Voluntários de Pinhel, da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, indicou o CDOS.