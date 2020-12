Homem de 57 anos ferido com um tiro durante uma caçada no concelho de Mogadouro

Um homem de 57 anos ficou hoje ferido com gravidade na sequência de um acidente durante uma caçada, junto a aldeia de Peredo de Bemposta, no concelho de Mogadouro, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"O ferido foi transportado numa viatura particular até ao ponto de encontro com equipas de socorro. O homem, ao que tudo indica, fazia parte de um grupo de caçadores, tendo sido atingido por um disparo de forma acidental", concretizou o 2º comandante dos bombeiros de Mogadouro, Ricardo Canhoto.

O ferido acabou por ser transportado por via aérea para o Hospital de Bragança pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Medica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.

No local esteve ainda uma ambulância do INEM afeta aos bombeiros de Mogadouro e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) alocada a Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Mogadouro.

O alerta foi dado por populares cerca do meio-dia.

A GNR de Mogadouro tomou conta da ocorrência.