Covid-19 em Portugal: mais 81 mortos e 2.905 novos infetados

Portugal registou 81 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram também detetados 2.905 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. O número de internados em unidades de cuidados intensivos voltou a baixar dos 500, ao fim de duas semanas em que se manteve sempre acima desta fasquia.Em termos de internados, verificou-se uma diminuição de 14 pessoas nas unidades de cuidados intensivos, quando comparado a esta segunda-feira. Nos cuidados continuados há menos 90 pessoas nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.122 mortes e 327.976 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 70.426 casos, número que voltou a níveis de há um mês.

Houve ainda uma redução do número de casos ativos, à boleia de se terem verificado 6.585 recuperados. No total, à meia-noite desta terça-feira, hora a que são atualizados os dados do boletim epidemiológico,havia 70.246 casos ativos em portugal, menos 3.761 do que 24 horas antes.