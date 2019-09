Homem de 54 anos morrem em acidente de mota na N13 em Viana do Castelo

Um homem de 54 anos morreu, este sábado, na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo na Estrada Nacional 13 (EN13), na freguesia de Âncora (Viana do Castelo), disseram fontes policiais.Em declarações à Lusa, fonte da GNR de Viana do Castelo disse que o condutor do motociclo, "um homem com 54 anos", morreu esta tarde, vítima da colisão com um automóvel.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Viana do Castelo acrescentou que o alerta do acidente , junto ao parque de campismo de Âncora, foi dado às 16h39.Ao local do acidente deslocaram-se nove operacionais, com três viaturas, dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, VMER e GNR.