O homem cuja detenção levou a agressões a agentes da PSP no bairro Portugal Novo, junto à rotunda das Olaias em Lisboa, ficou sob Termo de Identidade e Residência depois de ter sido presente a tribunal. O processo baixou a inquérito."O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 5ª Divisão Policial, no dia 6 de maio, pelas 19h45, no âmbito das suas competências e no reforço ao patrulhamento e vigilância das premissas do Declarado estado de Calamidade, pela Equipa de Intervenção Rápida na área da 5ª divisão, nomeadamente Zonas Urbanas Sensíveis, detetou uma viatura a circular em velocidade sofrendo o despiste em plena Rotunda das Olaias, imobilizando-se no sentido contrário da marcha dos veículos", lê-se em comunicado enviado pela PSP.Para perceber se era um despiste ou acidente, os agentes da PSP aproximaram-se do veículo, cujo condutor "iniciou a marcha em velocidade colocando-se em fuga". Apesar de terem sido ligadas as sirenes e lhe ter sido ordenado que parasse, o condutor não o fez e "efetuando gestos obscenos com os dedos da mão para o exterior da janela da viatura em direção aos agentes policiais", detalha o comunicado, o carro entrou no bairro Portugal Novo "em grande velocidade".O condutor acabou por ser interceptado num largo sem saída. "Dada a envolvente do local e sendo uma situação de potencial risco, tiveram os policias de efetuar recurso passivo à arma de fogo, visando garantir uma abordagem em segurança para a identificação do individuo. Recusando por diversas vezes acatar as ordens legais, o suspeito, de 49 anos, saiu aos gritos da viatura, pedindo auxilio aos residentes para impedir e criar resistência à abordagem policial", indica a PSP.O homem acabou por agredir dois agentes, e a saída de moradores dos edifícios levou ao "acionamento de reforço policial". "Quer o suspeito, quer os agentes foram assistidos pelos ferimentos sofridos, tendo os dois elementos policiais necessitado de se deslocar a unidade Hospitalar para receber assistência médica", lê-se no comunicado. "Uma vez que o suspeito exalava forte odor a álcool e por se encontrar à altura na prática de condução de veículo automóvel, foi-lhe determinado que efetuasse teste qualitativo ao álcool, tendo este recusado liminarmente todas as oportunidades para o fazer."