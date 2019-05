O acidente não originou feridos, mas obrigou ao corte do trânsito, nos dois sentidos, entre as localidades de Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande.



Em alternativa, o trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 2.



Para já, ainda não há previsão quanto à reabertura do IC8, uma vez que os trabalhos para a limpeza da via e remoção do veículo ainda vão demorar "algum tempo".



No local estavam 32 operacionais, auxiliados por 11 viaturas.



Em atualização

Um camião cisterna com cerca de 24 mil litros de acetona despistou-se esta segunda-feira no IC8, entre Pedrogão e a Sertã Segundo informações a que o Correio da Manhã teve acesso, veículo pesado capotou ao quilómetro 96, na Ponte do Cabril, pelas 10h03. O derrame não se estendeu o rio Zêzere.