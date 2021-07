Heliportugal tem salários em atraso e culpa o Estado

O Estado assinou vários contratos com a Heliportugal ao longo da última década. Mas também está em litígio com a empresa há quase 10 anos. O presidente da empresa que alugou helicópteros ao Estado diz que esta não conseguiu pagar os salários de junho e há mais de três meses que não paga ajudas de custo porque o Estado não paga as suas dívidas.

Pedro Silveira, presidente da Heliportugal, confirmou à revista SÁBADO que a empresa não conseguiu pagar os salários do mês de junho e que há mais de três meses que não consegue pagar ajudas de custo. Assegurou ainda que este mês de julho já conseguirá pagar tanto as ajudas de custo como os salários dos empregados e que os mesmos têm estado operacionais apesar de não terem recebido no mês passado.



De acordo com o presidente da Heliportugal, a falta de pagamento de dívidas por parte do Estado, mais concretamente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) - "devem-nos 6,5 milhões de euros" -, contribuiu para o incumprimento com os funcionários. "Tive inclusivamente de vender o meu barco e a minha casa em Paris para a empresa conseguir sobreviver", confessou Pedro Silveira. A SÁBADO enviou questões à Proteção Civil, mas não obteve resposta até à data de publicação deste artigo.