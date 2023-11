Helena Sousa é primeira mulher a presidir o Conselho Regulador da ERC

Helena Sousa foi hoje eleita "por consenso" presidente do Conselho Regulador da ERC, passando a ser a primeira mulher a liderar a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), de acordo com comunicado divulgado.







Em 25 de outubro, a Lusa tinha avançado que Helena Sousa iria presidir o Conselho Regulador da ERC por consenso."Os cinco membros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) procederam, hoje, nos termos dos Estatutos da ERC, à eleição do presidente e do vice-presidente deste órgão", lê-se no comunicado.Assim, o Conselho regulador "deliberou, por consenso, eleger Helena Sousa como presidente" e "para as funções de vice-presidente foi eleito, por maioria, Pedro Correia Gonçalves".Os cinco membros do Conselho Regulador - Maria Helena Costa de Carvalho e Sousa, Pedro Correia Gonçalves, Telmo António Freire Gonçalves da Silva, Carla Isabel Agostinho Martins e Rita Figueiredo Reis Rola - tomam posse no parlamento na próxima semana, 07 de novembro, às 13h, perante o presidente da Assembleia da República."O Conselho Regulador eleito agradece aos membros do Conselho Regulador cessante [cujo mandato terminou em dezembro passado], Francisco Azevedo e Silva (presidente), Fátima Resende e João Pedro Figueiredo, a forma empenhada e diligente como asseguraram a transição até ao novo mandato do Conselho Regulador", referem.