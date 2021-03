“A internet é um lugar cada vez mais perigoso. E maravilhoso”

Nuno Feio foi o primeiro aluno a completar a bolsa ISA da Fundação José Neves, o fundador da Farfetch que está a investir 5 milhões de euros na educação para as competências que se preveem mais alinhadas com o futuro.

Começou a programar como autodidata porque jogava e sonhava desenhar o seu próprio jogo. Filho de um psiquiatra, abandonou um curso de Engenharia de Materiais, no Instituto Superior Técnico, para agarrar o sonho de ser programador. Financiou-se com negócios online e fez o curso da Academia do Código, de onde saiu diretamente para uma startup, a WalliD, ligada a sistemas de segurança e assinaturas digitais. Aos 25 anos, Nuno Feio, foi o primeiro a completar a bolsa da Fundação José Neves, dono de uma das empresas mais cotadas em Portugal e no mundo - a Farfetch.





Trabalho em frontend, sou programador. Lido com as interfaces virtuais e digitais que a minha empresa desenvolve. Um trabalho com que sonhava, que equilibra uma parte de design e artística – que eu gosto muito – com uma mais lógica e funcional.