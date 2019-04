A queda de um autocarro na Madeira a semana passada causou a morte de 29 pessoas. A guia turística está no hospital a recuperar de ferimentos e agradeceu todas as mensagens recebidas.

Carlota Mendes Gomes, guia turística, foi uma das sobreviventes da queda de um autocarro turístico na passada quarta-feira de uma ribanceira no Caniço, Madeira. A queda do autocarro provocou a morte de 29 pessoas e 28 ficaram feridas. A madeirense está a recuperar no Hospital do Funchal.



Este sábado ao final do dia publicou a primeira mensagem após o acidente com um agradecimento especial a todas as mensagens de carinho. "Olá a todos. Peço desculpa, mas não consigo responder as mensagens que me enviaram uma a uma mas não posso deixar de agradecer o carinho que tenho sentido da parte de todos. E também tenho que agradecer a todos os que me ajudaram a poder estar aqui hoje a responder a esta mensagem. Espero quando estiver recuperada poder agradecer pessoalmente com um grande abraço", escreveu na rede social Facebook.



O acidente com um autocarro turístico ocorrido quarta-feira, no Caniço, concelho de Santa Cruz, provocou 29 mortos. Das 28 vítimas que deram entrada no hospital na sequência do acidente, 11 tiveram alta, uma faleceu e 16 ficaram internadas, das quais 13 foram transferidas para a Alemanha (uma na sexta-feira e 12 este sábado).