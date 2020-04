Depende do tipo de serviço

Na negociação das mensalidades com os colégios e as IPSS , a palavra de ordem é "bom senso" de ambas as partes, disseram vários juristas consultados pela. Se o serviço existe, tem de ser pago. Mas o caso torna-se mais bicudo quando o contacto entre a escola ou creche e as crianças não existe. Isso mesmo assume, aliás, Rodrigo Queiroz e Melo , diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP).Sete respostas para as suas dúvidas:que esteja a ser prestado pela escola", responde Bárbara Pestana, sócia da PMCM Advogados. "Se, por um lado, o estudante ou os seus pais têm a obrigação de pagar uma mensalidade, essa só surge porque, do outro lado, a escola assume a correspondente obrigação de prestar um serviço que abrange diversas componentes, que não se resumem à disponibilização de conteúdos programáticos, ou à atribuição ou correção de exercícios ou testes, mas também ao apoio presencial contínuo do professor num determinado período de tempo, à facilidade de comunicação e acesso ao professor que esse apoio presencial permite, bem como a possibilidade de acesso e fruição das instalações, a socialização no âmbito escolar, etc."Ora, parte desse acordo não existe de momento. A advogada refere que, nas escolas que estão a cumprir o horário, "dando tudo para minimizar os efeitos do ensino não presencial", a redução da mensalidade "possa não ocorrer" depois de descontados os valores relativos aos almoços, prolongamentos, atividades extra-curriculares ou transporte.Nas restantes, "a escola não está a cumprir o acordado e a redução das mensalidades deverá ser significativa.". A lei "remete para critérios como a necessidade, a proporcionalidade e a equidade", explica Sofia Martins dos Santos, advogada da Carlos Pinto de Abreu & Associados. Deve haver uma negociação, refere Sónia Covita, coordenadora jurídica da Deco Proteste: "O que deve prevalecer é o bom senso que permita, na medida do possível, preservar os direitos e interesses dos pais e a sustentabilidade do estabelecimento de ensino e respetivos trabalhadores, em conjunto com os eventuais auxílios que estejam previstos na lei, como, por exemplo, o recurso ao layoff."Bárbara Pestana entende que, "não havendo nenhum regime especial definido para esta situação especial de pandemia, aplica-se a regra geral, isto é, o credor, neste caso a escola, poderá exigir do devedor o pagamento das faturas na data do seu vencimento, havendo a possibilidade de." E até, "em última análise" o cancelamento de matrículas e a ausência de avaliação, acrescenta Sofia Martins dos Santos.Todavia, se esta decisão de não pagar estiver "justificada", o estabelecimento "de uma forma que prejudique os estudantes", como o congelamento da matrícula ou do lançamento das notas, explica Sónia Covita. Deve então comunicar a suspensão do pagamento "até que as coisas estejam normalizadas" ou por acordo fique definido o valor a pagar. Os pais devem argumentar com a "inexistência da prestação do serviço e na indisponibilidade do estabelecimento de ensino em aceitar uma eventual redução substancial" da mensalidade.que assinou com a instituição. É aí que devem estar estar referidas as penalizações. Segundo Sónia Covita, "embora possa procurar justificar essa atitude com a situação excecional que vivemos, não será a atitude mais prudente e acertada, pois pode configurar uma situação de incumprimento e, em consequência, uma eventual condenação futura no pagamento das mensalidades que ficam em falta e de eventuais prejuízos adicionais que o estabelecimento de ensino sofra com essa atitude.", entende Hugo Martins Braz. "Existem diversos contratos de IPSS que prevêem que o montante do pagamento das mensalidades se encontre indexado ao rendimento do agregado familiar, pelo que, poderão existir situações que são diretamente resolvidas em termos contratuais."Para os restantes casos em que o contrato é omisso, "em situações em que se consiga estabelecer um nexo de causalidade concreto entre a situação de crise e a cessação do contrato de trabalho (diferente será, por exemplo, numa situação em que o trabalhador é despedido por justa causa no âmbito de um processo disciplinar ou vê um contrato de trabalho a termo cessar por caducidade), poderá equacionar-se a aplicação do regime geral de alteração das circunstâncias que, no limite, poderia conduzir à possibilidade deou à respetiva modificação - neste caso, no valor da mensalidade -, segundo juízos de equidade", entende o advogado especialista em Direito Laboral e Sócio da Valadas Coriel & Associados.No entanto, esta posição não é consensual entre estes especialistas consultados pela. Sofia Martins dos Santos, por exemplo, entende que "o desemprego (mesmo que em consequência direta da situação que atravessamos) e o decréscimo da remuneração não terão impacto, do ponto de vista jurídico" na redução da mensalidade. Ou seja, pode usar o argumento e esperar que a escola seja sensível às dificuldades que está a atrevssar. Mas, na opinião desta advogada, não é um argumento jurídico.. "Tendo em conta que a situação de assistência à família é por natureza temporária, encontramos maiores dificuldades na possibilidade de recurso à figura da alteração de circunstâncias", completa Hugo Martins Braz.Também aqui, as outras especialistas consultadas pela, como Sónia Covita, consideraram que esta questão "não constitui circunstância que justifique deixar de pagar a mensalidade caso o serviço continue a ser prestado"., porque este dispositivo é um recurso para preservar postos de trabalho e não para compensar perda de receitas. E "não implica necessariamente a paragem ou suspensão da atividade da empresa, podendo existir trabalhadores que continuam a trabalhar (ainda que com períodos de trabalho reduzidos) e mesmo outros, não abrangidos pela medida, que continuem a trabalhar em regime normal ou em teletrabalho", conclui Hugo Martins Braz.