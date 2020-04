Os colégios consideram "impossível" a abertura em fases das escolas. "Parece-nos difícil o regresso às aulas às postas", considera àRodrigo Queiroz e Melo.

Nesse eventual cenário, coloca-se outro problema: os próprios pais terão dúvidas em enviar os filhos para os estabelecimentos de ensino: "Vai acontecer o mesmo que no encerramento das escolas, quando a entidade que se deveria pronunciar dizia que não se devia fechar as escolas, dois dias depois, estava tudo fechado por medo nos colégios." Queiroz e Melo refere-se à decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública. "Tenho pais em pânico e não tenho condições para estar aberto", resume.Por outro lado, mais de metade dos professores tem já mais de 50 anos, o que os aproxima dos grupos de risco da Covid-19. Pelo que se coloca aqui uma dúvida acrescida: devem voltar a trabalhar quando o resto do País ainda está em isolamento social? Esta é uma das dúvidas deste responsável da AEEP.Essa mesma questão do envelhecimento da classe foi colocada à SÁBADO pelo secretário-geral da Fenprof, num trabalho sobre como a epidemia está a revolucionar a educação que pode ler na edição impressa de 8 de abril.São um problema para os que querem aceder ao ensino superior. Mas não deveriam sê-lo para os que querem apenas terminar o ensino secundário. Nesse caso, diz Queiroz e Melo, os exames nacionais não deveriam ser necessários: "E podíamos tirar pressão do sistema".Quanto aos que necessitam destas provas para entrar na universidade, a proposta da AEEP vai de encontro às dos sindicatos dos professores e das associações de escolas públicas: adiá-los para setembro e atradar o calendário de candidaturas ao ensino superior."Não é justo para os alunos fazerem exames para o superior quando houve aulas muito diferentes. Os alunos têm que ter uma fair chance depois do verão para permitir que as escolas, em junho e julho, os acompanhem e possam estudar", refere.E, considera, o diretor executivo da AEEP "o sistema de acesso à universidade está ultrapassado". Pelo que também seria possível aproveitar as contingências desta pandemia para "começar a fazer algo novo, deixar as universidades decidirem se, para cada um dos cursos, é necessário exame ou não para o acesso." Só nos casos dos "cursos mais competitivos" se deveriam manter os exames nacionais.Estas dúvidas da AEEP foram partilhadas com toda a equipa da Educação na passada terça-feira, 7, numa reunião com outras associações de diretores de escolas públicas e privadas."Parece-nos que as questões seguramente serão decididas com bastante bom senso", concede Rodrigo Queiroz e Melo. "Estamos disponíveis para qualquer solução, temos que andar para a frente e ultrapassar esta crise." Falta agora a decisão , que será anunciada esta quinta-feira, 9, pelo primeiro-ministro, António Costa.