Colégios privados perderam 55 processos em tribunal

Os colégios com contratos de associação desencadearam contra o Ministério da Educação (ME), em 2016, 55 processos judiciais. Todas estes processos, já concluídos, foram decididos a favor do ME, traduzindo-se em restrições no financiamento do Estado aos colégios privados. Segundo o Público, pelo menos 20 dos 55 processos concluídos chegaram a tribunais superiores.





"O mal está feito e não é reversível. Com as suas posições, o Estado obrigou 30.000 alunos a abandonar os colégios para soluções educativas piores", disse ao jornal o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (Aeep), Rodrigo Queirós e Melo.