Grupos central e oriental dos Açores sob aviso amarelo quinta e sexta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu para quinta e sexta-feira dois avisos amarelos para os grupos central e ocidental dos Açores devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria.

Segundo um comunicado do IPMA, nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa ( grupo central) o alerta é relativo a vento do sul e vigora entre as 05:00 de quinta-feira e 09:00 de sexta.

Nas ilhas das Flores e Corvo (grupo ocidental), das 00:00 de quinta-feira até às 03:00 de sexta-feira far-se-á sentir precipitação por vezes forte com a possibilidade de ser acompanhada de trovoada, enquanto o vento soprará de sudoeste entre as 00:00 e 03:00 de quinta-feira.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas as medidas de autoproteção previstas nestes casos.