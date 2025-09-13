Sábado – Pense por si

Pelo menos três feridos em incêndio em prédio no Feijó

Correio da Manhã 15:14
Estiveram no local seis veículos apoiados por 20 operacionais.

Um incêndio deflagrou este sábado num prédio no Feijó, em Almada, na Rua Oliveira Martins. 

Segundo o Chefe Paulo Malanho dos Bombeiros de Cacilhas, o incêndio deu-se no terceiro andar e as chamas provocaram três vítimas leves por inalação de fumo- um casal e uma senhora do apartamento ao lado- que vão ser transportadas para o hospital por precaução.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, INEM e a PSP. No total estiveram no local seis veículos apoiados por 20 operacionais. 

Segundo o que o CM conseguiu apurar, o prédio foi evacuado. 

