Pelo menos três feridos em incêndio em prédio no Feijó

Um incêndio deflagrou este sábado num prédio no Feijó, em Almada, na Rua Oliveira Martins.

Segundo o Chefe Paulo Malanho dos Bombeiros de Cacilhas, o incêndio deu-se no terceiro andar e as chamas provocaram três vítimas leves por inalação de fumo- um casal e uma senhora do apartamento ao lado- que vão ser transportadas para o hospital por precaução.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, INEM e a PSP. No total estiveram no local seis veículos apoiados por 20 operacionais.

Segundo o que o CM conseguiu apurar, o prédio foi evacuado.