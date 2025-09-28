Sábado – Pense por si

Grupo Central dos Açores com aviso amarelo devido a chuva forte

Lusa 12:28
O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Ponta Delgada, Açores, 28 set 2025 (Lusa) -- As ilhas do grupo Central dos Açores vão estar sobre aviso amarelo a partir da madrugada, devido às previsões de chuva "por vezes forte", informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) vão estar sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 12:00 (13:00 em Lisboa) de segunda-feira, tendo em conta as previsões de "precipitação por vezes forte".

