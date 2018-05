declarações transmitidas pela

RTP 3.

Após Ricardo Batista Leite ter exigido a demissão do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o líder do PSD esclareceu a posição da bancada parlamentar. "Não é propriamente o meu estilo" pedir a demissão de ministros, disse Rui Rio esta sexta-feira aos jornalistas, em Beja, em

Questionado sobre a posição assumida pelos sociais-democratas no Parlamento, o líder parlamentar descartou uma demissão de Adalberto Campos Fernandes.

Esta manhã, o deputado Ricardo Batista Leite disse que "face ao descalabro que está instalado no sector da saúde, a única atitude séria que se poderia esperar era a sua [do ministro] demissão aqui e agora".



"O que bancada fez foi perguntar ao ministro se não queria equacionar a sua posição no Governo", explicou o líder parlamentar. Rio sublinhou que não pertence à bancada nem "estava a assistir ao debate" em questão.



"Acho que o Governo tem de fazer uma correcção", disse Rio relativamente ao sector da Saúde. O presidente do PSD defende que Campos Fernandes deve ser o primeiro a apresentar "propostas concretas", já que "a situação está pior do que estava há dois anos".



Também Adalberto Campos Fernandes reagiu às declarações de Batista Leite, declarando que a atitude do deputado "não tem sentido nenhum".