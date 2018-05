Para fiscalizar 27 mil estabelecimentos em todo o país, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) conta apenas com 58 funcionários. "Qualquer pessoa percebe que 58 colaboradores para 27 mil regulados não é um rácio razoável", diz a presidente do organismo, Sofia Nogueira da Silva, em entrevista ao Público.

A professora universitária compara a realidade portuguesa com a inglesa, onde a entidade homóloga tem três mil funcionários para regular 30 mil estabelecimentos. "Nós temos um rácio de um para 450 estabelecimentos", denuncia.

O problema centra-se na dificuldade em contratar novos funcionários devido às cativações – que no ano passado representaram 23% do orçamento da Entidade Reguladora da Saúde e que este ano "já vão em 9%, mesmo antes da aplicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental".

No ano passado, apesar de a ERS ter recebido 5500 candidaturas para os 27 lugares abertos, a contratação ainda não aconteceu por falta de "autorização em tempo". O pedido foi formalizado "em meados de Abril e a autorização só chegou no final de Outubro", revela Sofia Nogueira da Silva.

A presidente da ERS garante, contudo, que o numero de contratações não é suficiente. O organismo previa contratar ainda mais 30 funcionários, mas essa contratação "poderá estar comprometida". "Este ano, para um orçamento de 8,5 milhões de euros, temos um corte orçamental de 1,5 milhões, que representa 30% das despesas com pessoal", explica Sofia Nogueira da Silva, revelando que "a ERS tem necessidade de equipas multidisciplinares e com formação específica" para dar resposta à "diversidade do universo regulado" e actuar em "múltiplas áreas de intervenção".

"Tudo isto resulta em prejuízo do cidadão e, em particular, do cidadão doente", garante.