Pelo menos 11 áreas da administração pública vão sofrer perturbações e todos os dias que restam de Dezembro têm paralisações previstas.

As greves não vão dar tréguas até ao final do ano. Existem 47 pré-avisos de greve em 11 áreas do sector público para o que falta de 2018 e todos os dias que restam de Dezembro têm paralisações previstas, revelam os dados da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, citados pela edição desta segunda-feira do jornal Público.

Duas destas greves poderão ainda comprometer os aeroportos nacionais e as suas férias de Natal e Ano Novo: a dos sindicatos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, e duas empresas privadas de segurança que realizam acções de fiscalização.

Por esta altura em 2017, estavam apenas contabilizados 15 pré-avisos de greve. Apesar de alguns sindicatos fazerem avisos de paralisação para vários dias e outros de dia a dia, o número 47 é um aumento substancial face ao igual período do ano passado.

E, para o que falta do ano, estão em greve os sectores como os educadores de infância e ensino básico e secundário – de componente não lectiva -, os trabalhadores de hospitais E.P.E (com estatuto de Entidades Públicas Empresariais), os enfermeiros, os departamentos de registos e notariado, os técnicos de diagnóstico e terapêutica, os guardas prisionais, os funcionários judiciais e os bombeiros de 23 autarquias – como Lisboa e Porto.

Apesar de ter diminuído o número de greves gerais, os pré-avisos têm aumentado durante o mandato de Costa à frente do Governo. Ao Público, o ministro do Trabalho, José António Vieira da Silva, explica que tal acontece pois as pessoas têm "agora expectativas de melhorias nas suas condições de trabalho", depois de "um período longo de restrições".

Mas as greves no sector público não deverão parar em 2018. Já está prevista, para Janeiro do próximo ano, uma greve de dois dias dos inspectores da Polícia Judiciária em conjunto com sindicatos que representam os funcionários da força policial.

Em contraste, apenas quatro sectores do sector privado têm paralisações previstas para Dezembro. De acordo com dados da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho recolhidos pelo Público, apenas trabalhadores portuários, funcionários dos serviços de vigilância de alguns hospitais - como o São Francisco Xavier, o de Setúbal ou o do Barreiro -, trabalhadores do sector da hotelaria e restauração da Securitas e da Proesegur têm previstas greves parciais.