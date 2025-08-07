Greve no Algarve afeta urgências, consultas externas e bloco operatório

A greve está marcada para entre as 00:00 e as 24:00 de hoje e abrange todos os profissionais da saúde que trabalham no SNS na região.

A greve nos serviços de saúde do Algarve está esta quinta-feira a afetar os serviços de urgência, consultas externas e o funcionamento do bloco operatório do hospital de Faro, disseram fontes dos sindicatos que convocaram a paralisação.



A adesão à greve ronda os 80% Ricardo Almeida/Cofina Media

No caso dos enfermeiros, segundo Alda Pereira, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), a adesão à greve ronda os 80% e, no bloco operatório, a adesão é de 100%, com o cancelamento de todas as cirurgias programadas e só estando a ser realizadas cirurgias oncológicas.

Já Rosa Franco, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Sul e das Regiões Autónomas, referiu, numa conferência de imprensa em Faro que reuniu os representantes, haver "bastantes serviços afetados", embora os serviços mínimos estejam garantidos, como é exigido por lei.

"Os serviços que estão afetados e com adesões fortes são a Urgência, que está caótica, as consultas externas, que têm muitos balcões encerrados e sem consultas, a Radiologia, a UCI [Unidade de Cuidados Intensivos] e a UCA [Unidade de Cirurgia Ambulatória]", em que as cirurgias estão a ser canceladas, indicou.

André Gomes, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS-FNAM), disse não dispor ainda de dados de adesão dos médicos à greve, remetendo o fornecimento de informação para o final da manhã.

Questionado pelos jornalistas sobre se considerava responsável marcar uma greve no Algarve no mês de agosto, o sindicalista respondeu que a greve é sempre responsável, desde que seja essa a vontade dos trabalhadores.

"Estão assegurados os serviços mínimos e, conforme nós dissemos e também o anunciámos a semana passada, isto é um alerta definitivo para o Governo, porque depois de anos de tentativas de negociação, depois de anos de alertas, ora bem, se nada funcionou, temos que avançar para medidas um pouco mais efetivas", afirmou.

Segundo Rosa Franco, devido à greve de hoje, os auxiliares do serviço de urgência, por exemplo, estão abaixo dos mínimos exigidos para o rácio: deveriam estar 11 escalados e estão seis.

"Posso dar exemplos de colegas que ontem [quarta-feira] tiveram que seguir turno para a noite para garantirem o serviço", exemplificou.

Alda Pereira, do SEP, referiu, por seu turno, que uma boa adesão à greve significa que os profissionais "querem soluções, querem sentir-se acarinhados e motivados", além de quererem ver satisfeitas as suas reivindicações, nomeadamente a contratação de mais trabalhadores.

A sindicalista apontou como um dos problemas para fixar profissionais o custo de morar no Algarve, sublinhando que é preciso haver incentivos nesse sentido e lembrando ainda as dívidas que a Unidade Local de Saúde (ULS) tem para os trabalhadores, como os retroativos desde 2018 e as horas e dias trabalhados em feriados e folgas, "que não são majorados no seu pagamento".

