A Procuradoria-Geral da República (PGR) determinou que a greve dos enfermeiros é ilícita por não corresponder ao pré-aviso, e porque o fundo com recurso ao crowdfunding usado para compensar os enfermeiros pela perda de salário não foi criado nem gerido pelos sindicatos que convocaram o protesto: o Sindepor e a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE).

Tendo sido declarada ilícita, o que significa isso para estes profissionais? O parecer recorda que "a ausência de trabalhador por motivo de adesão a greve declarada ou executada de forma contrária à lei considera-se falta injustificada", e isso é considerado infração disciplinar. Abre caminho à "inerente possibilidade de aplicação de uma sanção, a qual variará consoante o número de dias de falta e outras circunstâncias (…) podendo ser ponderado o eventual desconhecimento desculpável pelo trabalhador do caráter ilícito da greve" para não serem aplicados castigos.

Se o Sindepor apelou a que os enfermeiros mantenham a greve, o ASPE foi mais cauteloso.

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) reafirmou hoje que "só os tribunais" podem proibir o direito à greve, apelando aos enfermeiros para não se deixarem "intimidar por ameaças verbais" e continuarem a "cumprir escrupulosamente" os serviços mínimos. "Só os tribunais podem proibir o direito à greve. E isso não aconteceu", afirma o sindicato, apelando aos enfermeiros para se manterem "serenos" e não prescindirem desse direito, "cumprindo escrupulosamente os serviços mínimos".





"Caberá aos conselhos de administração notificar por escrito os enfermeiros para os informar que estão restringidos desse direito, e que caso não o façam, incorrem em procedimento disciplinar", indica a nota no Facebook. Pede ainda aos enfermeiros que exijam essas ordens dos conselhos de administração dos hospitais por escrito e que as façam chegar ao sindicato.

"Se isso acontecer, apesar de ser ilícito e ilegal, recomendamos aos enfermeiros que cumpram as ordens recebidas", frisa o sindicato. A SÁBADO contactou o advogado do sindicato, Garcia Pereira, mas ainda não obteve resposta.

Em declarações à RTP, dadas antes de ser conhecido o parecer publicado em Diário da República, Lúcia Leite, da ASPE, indicou que a preocupação era que o parecer "seja fundamentação para processos disciplinares aos enfermeiros". "Com risco elevado não colocaremos os enfermeiros numa situação de ser penalizados, pelo menos no imediato", afirmou Leite. A SÁBADO tentou contactar Leite, mas não foi possível.





Leite defende que os tribunais podem declarar processos disciplinares que sejam aplicados como ilegais. Mas "a morosidade do tribunal beneficia sempre o infrator", e as decisões podem surgir muito depois das sanções.

Segundo o jornal Público, o Sindepor está a avançar com várias queixas-crimes que acusam governantes e administradores hospitalares de mentirem quanto ao incumprimento dos serviços mínimos. Um jurista aponta que o Sindepor pode avançar com uma providência cautelar que suspenda o despacho do Governo, e outro adianta que não cabe às administrações hospitalares limitar o direito à greve.

As administrações dos hospitais onde decorre a greve cirúrgica dos enfermeiros aguardam instruções do Ministério da Saúde para saber como agir perante o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) publicado.

O presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, disse à agência Lusa que as administrações dos hospitais têm de aguardar por indicações do Ministério da Saúde "para saber como devem atuar", depois da homologação e publicação do parecer do conselho consultivo da PGR sobre a greve dos enfermeiros em blocos operatórios.



Recorde-se ainda que corre no Supremo Tribunal Administrativo uma acção para invalidar a requisição civil decretada pelo Conselho de Ministros, que não invalida a greve.



Com Lusa