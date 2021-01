Advogado de profissão e grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL) - a mais antiga e influente obediência maçónica em Portugal -, Fernando Lima mostra-se "espantado" com o que tem lido nos jornais sobre a vigilância a dois jornalistas ordenada pelo Ministério Público com o objetivo de saber quem eram as suas fontes de informação no caso E-Toupeira."O que sei é que vivemos num estado democrático de direito, só conheço o caso pelos jornais, mas se foi quebrada alguma dessas regras, então isso só me pode merecer um juízo de valor que não é abonatório", refere em declarações à SÁBADO.Tal como a SÁBADO conta esta semana, o Ministério Público ordenou à PSP que vigiasse dois jornalistas - Carlos Rodrigues Lima dae Henrique Machado à época do Correio da Manhã e agora da TVI - no sentido de apurar quem eram as suas fontes de informação no caso E-Toupeira. Os dois foram vigiados na rua e fotografados no seu dia-a-dia. Em causa está a investigação ao crime de violação de segredo de justiça e os dois jornalistas foram, entretanto, constituídos arguidos. O DIAP regional de Lisboa emitiu um comunicado , na terça-feira, no qual procura justificar a atuação da procuradora Andrea Marques e garantindo que tudo foi feito dentro da legalidade.Fernando Lima acrescenta que se "como cidadão estou do lado do jornalistas, e estou espantado". "Vivemos num país onde existem liberdades e garantias, segredo das fontes de jornalistas, tudo o que for quebrar isso só pode ter um juízo de valor que não é abonatório."