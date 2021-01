Ministra do Trabalho infetada com o novo coronavírus

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social testou positivo à covid-19. Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro revela que Ana Mendes Godinho "tem sintomas ligeiros e encontra-se em confinamento domiciliário".



Durante esse período, será substituída pelo secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.



Ana Mendes Godinho está em isolamento desde segunda-feira, tendo participado na reunião do Conselho de Ministros de quarta-feira por videoconferência.



O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, estão em isolamento profilático por indicação das autoridades de saúde.



Tanto Matos Fernandes como Serrão Santos participaram também por videoconferência na reunião do Conselho de Ministros de quarta-feira, "encontrando-se a trabalhar à distância".

"Os testes à covid-19, entretanto realizados, deram resultado negativo", acrescenta a nota do gabinete de António Costa.