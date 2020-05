Ana Gomes e Mário Ferreira discutem no Twitter

Mystic Invest, do empresário Mário Ferreira, Ana Gomes escreveu:

Um navio de Mário Ferreira, comprador @tvi. Abençoado por Carla Bruni e @antoniocostapm, licenciado p/#casino na #Madeira. Aguardo q @AUT_TRIB_ADUA me esclareça como é de #impostos, quem fiscaliza e faz controlo #bcft. Ou é p/ Atlântico ser grande Ozark? https://t.co/NTe1WQeKWt — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) May 15, 2020

A queixa apresentada pelas empresas Douro Azul, Mystic Cruises e Pluris Investments – propriedade de Mário Ferreira – contra Ana Gomes foi arquivada pelo Tribunal Judicial de Vila Real. A decisão à qual a

teve acesso concluiu que não há qualquer motivo para levar a antiga eurodeputada a julgamento pelos três crimes de que tinha sido acusada: por ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva.

Ana Gomes e Mário Ferreira discutiram na rede social twitter, depois de a antiga eurodeputada ter criticado um negócio do empresário.Ao partilhar uma notícia acerca de uma licença para casino relativa a um navio da"Um navio de Mário Ferreira, comprador da TVI. Abençoado por Carla Bruni e António Costa, licenciado para casino na Madeira. Aguardo que a Autoridade Tributária e Aduaneira me esclareça como é de impostos, quem fiscaliza e quem faz controlo de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Ou é para o Atlântico ser uma grande Ozark?"Ozark é uma referência às Ozarks, no Missouri, EUA. A zona serviu de inspiração a Ozark, uma série da Netflix que relata a história de um contabilista envolvido num esquema de lavagem de milhões de dólares para um cartel de narcotraficantes mexicanos.Mário Ferreira respondeu a Gomes: "Está a tentar danificar a reputação de um cidadão exemplar, em troca de uns milhares de euros de comentários, prove que é mentira o seguinte: Paguei mais IRS em 2019 do que a senhora pagou em toda a sua vida... A senhora um dia vai cair na realidade, já que na [não] produz.""Senhora comentadora Ana Gomes, depois não se queixe das ações em tribunal, o que a senhora faz é uma perseguição financiada, sabe que mente. Não existe nada de errado no nosso navio, na verdade nem existe casino nenhum, também como a senhora sabe...", continuou Ferreira. "Quase todos os navios têm um mini casino. Uma dúzia de máquinas, dava tanto prejuízo por falta de uso que o seu espaço foi substituído por uma zona de SPA e sauna... As suas invenções têm apenas um propósito de danificar a imagem de um cidadão cumpridor."Em fevereiro, foi arquivada uma queixa interposta pelo empresário contra Ana Gomes.