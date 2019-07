O Governo cancelou o plano para encerrar quatro urgências de obstetrícia em Lisboa durante o verão, de forma rotativa, devido à falta de especialistas.





Para suprimir as falhas identificadas para o verão serão contratados anestesistas, pediatras e obstetras. Mas só no fim do mês será possível perceber quantos especialistas serão contratados para cada unidade de saúde em agosto.



Em atualização

Vai haver um reforço de pessoal garantido pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, assegura o presidente Luís Pisco, citado pela TSF.