Saco azul do BES também financiou Cavaco Silva Dez altos responsáveis do Grupo Espírito Santo são suspeitos de terem combinado um esquema de financiamento ilegal à candidatura de Cavaco Silva, nas Presidenciais de 2011.

O esquema basear-se-ia no financiamento através de cheques emitidos por altos responsáveis do BES, que depois teriam sido ressarcidos pelo próprio banco através de contas offshore, contornando assim a lei, que proíbe donativos de empresas. Os contributos individuais não podem exceder os 25.600 euros e têm de ser feitos por cheque.Segundo Vasco Valdez, "a candidatura recebeu os cheques, contabilizou-os e verificou a sua legalidade. A partir daí" -- sublinhou -- "nada mais lhe compete. A nossa função termina aí e nada mais nos compete averiguar".O advogado também considera que, para a candidatura, "não houve qualquer violação da legislação de financiamento", nem o ressarcimento é um seu problema. "Não conseguimos saber a origem dos donativos", declarou ainda à Lusa, considerando-se "muito tranquilo".Por sua vez, o gabinete de Cavaco Silva fez saber que o ex-Presidente remetia as explicações para o que havia escrito em 2017 no seu livro Quinta-feira e outros dias.No livro, Cavaco Silva escreve que foram Eduardo Catroga e Ricardo Baião Horta quem se encarregou do financiamento da sua campanha "no estrito cumprimento da lei"."Foi um apoio que muito valorizei, porque, pessoalmente, sempre tive uma forte aversão a pedir dinheiro para campanhas eleitorais. Nunca o fiz ao longo da minha vida política", reitera.