Governo socorre-se de duas leis para justificar restrições à circulação

O Governo respondeu à providência cautelar interposta pelo partido Chega contra restrições à circulação sem estado de emergência. De acordo com a contestação enviada ao Supremo Tribunal Administrativo, a que a SÁBADO teve acesso, a Presidência do Conselho de Ministros argumenta que "há base legal para o Governo restringir a liberdade de circulação", sustentando-se na Lei de Bases da Proteção Civil e na Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública.

"Olhando agora à Lei de Bases da Proteção Civil (...), constata-se sem dificuldade que, no âmbito da declaração da situação de calamidade ? em vigor em todo o território nacional por força da RCM n.º 88-A/2020, de 14 de outubro ?, assiste ao Governo a competência para estabelecer, precisamente por via de resolução do Conselho de Ministros, amplas restrições a diversíssimos direitos fundamentais", frisa o documento. Quanto à Lei do Sistema de Vigilância em Saúde Pública, o Executivo frisa que esta regra "codifica um quadro normativo de emergência próprio ? a emergência em saúde pública ? no contexto do qual, como já bem sinalizado entre nós, 'todos os atos, jurídicos e materiais, praticados no seu âmbito, forçosamente temporário, [...] [encontram] uma base habilitante de regulação provisória'".

"O Governo pode determinar: 'A fixação, por razões de segurança dos próprios ou das operações, de limites ou condicionamentos à circulação ou permanência de pessoas, outros seres vivos ou veículo'", lê-se no documento de contestação.

Governo culpa encontros familiares

Se no início de setembro o ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, disse que transporte coletivo "não tem um qualquer potencial de transmissão" da Covid-19, no 'podcast' do PS "Política com Palavra", agora há mais conclusões. De acordo com a contestação do Governo à providência cautelar de André Ventura, os fatores que têm originado mais surtos de infeção são ajuntamentos sociais e familiares.





Teletrabalho ou recolher obrigatórios: os dois cenários que Costa pôs aos partidos No dia em que Portugal voltou a bater os recordes nas infeções (mais 4.656 casos detetados) e mortes (40) por Covid-19, o primeiro-ministro está numa maratona. Desde manhã que em conjunto com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tem apresentado duas soluções aos partidos com representação parlamentar.







"De acordo com as mais recentes conclusões das autoridades nacionais de saúde, reportadas ao específico caso português, são precisamente as reuniões e ajuntamentos sociais e familiares os fatores que mais têm originado a ocorrência de surtos de infeção, não a falta de distanciamento social nos transportes públicos", lê-se no documento.

Recorde-se que o Supremo Tribunal de Justiça (STA) aceitou esta quinta-feira a providência cautelar, pelo que a Presidência do Conselho de Ministros tinha até às 17h00 horas para argumentar. Caso os argumentos não sejam aceites a medida poderá ficar sem efeito.



Em causa está a providência cautelar, entregue pelo Chega, contra as restrições de circulação entre concelhos decretadas pelo Governo para o fim-de-semana. O partido alega que a medida é inconstitucional, por ter se tratar de uma limitação aos direitos dos cidadãos e ter sido decretada fora do estado de emergência.