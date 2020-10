Covid-19: Costa diz que proibir circulação entre concelhos é legal

O primeiro-ministro António Costa afirmou esta quinta-feira que o entendimento do Governo é que a proibição de circular entre concelhos "cabe no quadro legal e constitucional" e reforçou que a medida entra em vigor esta sexta e qque se irá manter até à próxima terça-feira e tem suscitado dúvidas a vários constitucionalistas.António Costa disse que essas decisões tiveram como suporte pareceres do centro de competências jurídicas da Presidência do Conselho de Ministros. Durante a conferência, o primeiro-ministro defendeu que a melhor estratégia é ir "adotando as medidas ao longo do tempo em função da necessidade" e que para já o Governo ainda não decidiu sobre a possibilidade de propor no sábado o regresso de Portugal ao estado de emergência."Não excluímos à partida nenhuma medida possível, mas entendemos que devemos adotar as medidas que perturbem o mínimo possível a vida pessoal, social e económica. Devemos ter em conta um segundo elemento que tenho procurado transmitir: Estamos perante uma corrida de longo curso e, portanto, não podemos gastar todo o esforço nem todas as medidas nos primeiros momentos", respondeu o primeiro-ministro.