No dia em que Portugal voltou a bater os recordes nas infeções (mais 4.656 casos detetados) e mortes (40) por Covid-19, o primeiro-ministro está numa maratona. Desde manhã que em conjunto com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tem apresentado duas soluções aos partidos com representação parlamentar.





Num primeiro cenário, sabe a, o Governo está a ponderar a imposição do teletrabalho obrigatório, do encerramento de restauração e comércio às 22h e também a proibição de eventos. A inspiração para este cenário será o que tem acontecido nos últimos dias em alguns concelhos do norte do País, como Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira).

Contudo, uma fonte que esteve nas reuniões refere não ter ficado claro se as três medidas seriam tomadas em simultâneo ou de modo gradual em função do agravamento da situação.



Neste cenário, a intenção do executivo será impor as medidas por concelhos: naqueles em que há mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e nos concelhos limítrofes (mesmo que abaixo do tal número de casos), se tal fizer sentido.



Recolher obrigatório depois das 23h

No segundo cenário (que não excluirá as medidas tomadas no primeiro), prevê-se a imposição do recolher obrigatório para todo o País a partir das 23h. Esta hipótese teria de levar possivelmente, segundo a mesma fonte, ao estado de emergência.



"O objetivo é avançar com o primeiro cenário ou dar o sinal de que se pode daí passar para o segundo", diz uma fonte partidária, porque tem que "haver um equilíbrio entre manter a vida económica e social ou manter a pandemia".



As mesmas soluções foram apresentadas pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, aos parceiros sociais esta sexta-feira, 30.



O que dizem os partidos?

O tema estará em discussão este sábado, 31, num Conselho de Ministros extraordinário. E à saída das reuniões, os partidos deram já alguns sinais sobre as suas posições, que Costa apresentará ao seu executivo.



A Iniciativa Liberal, pela voz do deputado João Cotrim Figueiredo, opôs-se à "limitação excessiva das liberdades individuais" no caso do segundo cenário, por entender que não existe qualquer fundamento científico que o justifique.



Ainda na parte da manhã, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, pediu que não se exagere "nessas medidas, pensar que se resolve como um problema securitário, assim não resolvemos o problema. É essa pedagogia para que o povo compreenda o sentido e não procurar de uma forma fácil uma medida securitária, designadamente de confinamento das pessoas, com toda a paralisação da atividade económica e do plano social". Citado pela Lusa, apelou ainda que: "Não transformemos um problema de saúde num problema policial".



A coordenadora do Bloco, Catarina Martins, avisou que "o estado de emergência é uma medida de última linha, que tem uma vigência de 15 dias e que esta pandemia vai demorar longos meses. É desejável e possível encontrarmos outros mecanismos para tomar medidas que possam proteger a população", defendeu Catarina Martins, no final de uma reunião de perto de uma hora com o primeiro-ministro, António Costa.



Também sobre o estado de emergência, o presidente do PSD referiu que o partido não dará "uma carta branca" ao Governo, ainda que não vai "obstaculizar": "Irá o Governo avaliar amanhã [sábado] aquilo que quer fazer e se para o que quer fazer necessita desse quadro legal, mas o estado de emergência, infelizmente, não pode ser da mesma forma que em março e abril", afirmou Rui Rio, citado pela agência Lusa. O social-democrata sublinhou a atenção que se deve dar às questões económicas e sociais.

Questionado se o PSD apoiará uma eventual proposta de estado de emergência, que tem de ser votado no parlamento, Rio respondeu que o partido não passará "uma carta branca ao Governo", mas não irá obstaculizar o que for necessário para o país.

"Estaremos sempre do lado da solução, nunca a obstaculizar, nunca a tirar partido da situação, isso nunca acontecerá", assegurou.



(EM ATUALIZAÇÃO)