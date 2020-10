O Supremo Tribunal Administrativo (STA) negou este sábado provimento à providência cautelar apresentada pelo Chega contra as restrições à circulação por considerar que o partido político não tem legitimidade para fazer um pedido de intimação para a protecção de direitos, liberdades e garantias."Em face de todo o exposto, e relembrando que apenas foi tratada a questão da falta de legitimidade activa do partido Chega, para requerer a presente intimação, deve ser indeferida a sua pretensão, justamente, por lhe faltar essa legitimidade", lê-se no acórdão, a que ateve acesso. "Poderia causar alguma perplexidade admitir que um partido político tenha legitimidade para atacar com motivo em inconstitucionalidade uma determinada norma em sede de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias quando não a tem em sede de controlo da constitucionalidade das normas", frisam as juízas conselheiras Maria Benedita Urbano, Suzana Tavares da Silva e Cristina Gallego dos Santos, que assim decidiram por unanimidade.Foi por isso que, ao longo do acórdão, não foi explorado alguns dos pontos de inconstitucionalidade do tema. "Ficamos, deste modo, dispensados, à luz do n.º 2 do artigo 608.º do CPC, aqui aplicável ex vi do artigo 1.º do CPTA, de apreciar o terceiro argumento apresentado pela entidade demandada para sustentar a ilegitimidade activa do partido Chega e, bem assim, de apreciar e decidir as restantes questões colocadas pelas partes", lê-se ainda no mesmo acórdão.A providência cautelar que foi interposta pelo Chega visava impedir as medidas adotadas em resolução do Conselho de Ministros, que entraram em vigor na sexta-feira, tendo em vista limitar a circulação de pessoas para fora do concelho de residência até às 06:00 de terça-feira, no âmbito das medidas para conter a pandemia de Covid-19. Fonte do executivo adiantou à agência Lusa que, além da ação do Chega, uma segunda providência cautelar interposta com o mesmo objetivo, mas esta não proveniente de partidos ou entidades, também foi recusada pelo STA.