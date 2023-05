Governo recua: afinal gasolineiras vão poder vender tabaco

O Governo recuou, pelo que, afinal, vai ser possível vender tabaco em bombas de gasolina, ao contrário do que estava previsto na versão inicial da proposta de lei do tabaco.





Entretanto, o texto final da proposta do diploma enviado para a Assembleia da República, a que o Público teve acesso , omite esta proibição.Em declarações ao jornal, a secretária de Estado da Promoção da Saúde Margarida Tavares, explicou que "havia alguns pontos que tinham ficado em aberto e essa questão [dos postos de combustíveis] foi levantada na reunião do Conselho de Ministros".Assim, "reconheceu-se que, geograficamente, poderia haver iniquidades [no acesso] com a questão das bombas de gasolina", acrescentou Margarida Tavares.Após ter sido conhecido o projeto do Governo, houve uma chuva de críticas sobre a proposta do diploma, deste o setor das gasolineiras, a alguns vultos do Partido Socialista, como a antiga ministra da Saúde, Marta Temido, e a ex-ministra Alexandra Leitão e a deputada socialista Isabel Moreira.